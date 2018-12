2018

Em ano de eleições, 2018 ficou marcado pelo atípico e conturbado cenário político que levou a uma profunda divisão da sociedade brasileira durante toda campanha eleitoral, e que culminou com a ascensão da extrema-direita no Brasil.

A intervenção federal no Rio de Janeiro, a prisão de Lula da Silva, campanhas eleitorais dominadas por notícias falsas e a eleição de um Presidente ligado à extrema-direita levou a que 2018 fosse considerado por especialistas como um ano atípico para o país sul-americano.

Janeiro de 2018 começou com o anúncio de uma intervenção federal no Estado brasileiro do Rio de Janeiro com objetivo de amenizar a situação da segurança interna e os níveis de violência que assolavam a região. Porém, para o cientista político e professor da Universidade de Brasília (UnB) Nauê Azevedo, essa intervenção "pouco usual" acabou por ter reflexos na política do país.