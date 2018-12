Actualidade

O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC) arranca a celebração do 60.º aniversário com uma exposição em que 15 jovens artistas dialogam com a história da instituição, terminando em novembro de 2019, com a bienal Anozero.

A exposição é inaugurada no sábado, às 17:00, e é organizada por dois artistas que estiveram ligados a dois períodos distintos do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, Cristina Mateus, nos anos 1990, e Nuno Sousa Vieira, que tem trabalhado atualmente com a instituição, disse à agência Lusa o diretor do CAPC, Carlos Antunes.

Os dois artistas acabaram por pegar em três peças do arquivo e da coleção do CAPC e "convocaram um conjunto de 15 artistas, todos eles muito jovens, para pensarem num Círculo de Artes Plásticas que se adivinha para os próximos 60 anos", explanou.