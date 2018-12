Actualidade

O Parlamento angolano aprovou hoje o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, com 133 votos a favor do MPLA e 55 contra da UNITA e CASA-CE, ambos da oposição, tendo-se registado ainda três abstenções, do PRS e FNLA.

Na votação final da proposta de OGE para 2019, projeto apresentado no Parlamento a 31 de outubro, participaram 191 dos 220 deputados que constituem a Assembleia Nacional.

A proposta de OGE para 2019 foi entregue ao Parlamento a 31 de outubro último, contemplando receitas e despesas no valor de 11,2 biliões de kwanzas (32,2 mil milhões de euros), valor que foi mantido após o debate na especialidade.