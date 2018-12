Actualidade

O Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) disse hoje que a greve às horas extraordinárias nos portos vai manter-se, à exceção de Setúbal, para onde foi hoje alcançado um acordo que permite o regresso "à normalidade".

"Ninguém está esquecido e há outros processos a decorrer", disse o presidente do SEAL, António Mariano, aos jornalistas, no final da assinatura de um acordo entre o sindicato e os operadores portuários, sob mediação do Governo, para o regresso ao trabalho dos estivadores do Porto de Setúbal.

Segundo António Mariano, o acordo resolve o caso de Setúbal, onde "150 famílias viviam um drama", mas "há questões por resolver para que a breve prazo acabem também nos outros portos", nomeadamente no Caniçal, Leixões e Lisboa, onde para já se mantém a greve às horas extraordinárias (desde 13 de agosto).