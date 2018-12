Actualidade

A oposição angolana votou hoje contra a aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE) par 2019, considerando que o documento, aprovado com os votos do MPLA, é um "embuste" e "nada transparente".

A posição foi expressa em declarações de voto pela União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), após o documento ter sido aprovado pela maioria dos 220 deputados à Assembleia Nacional.

Após a votação, e questionado pela agência Lusa sobre as razões do voto contra, o líder parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, apontou um conjunto de razões que levaram o partido a votar contra, que passam pela manutenção estrutural da Constituição, que mantém o chefe de Estado como decisor máximo e único.