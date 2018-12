Actualidade

O Governo angolano considerou hoje que o empréstimo de 3.700 milhões de dólares (3.210 milhões de euros) que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vai conceder a Angola é "o acordado e suficiente" para "apoiar" as reformas em curso no país.

Segundo o ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social de Angola, Manuel Nunes Júnior, os grandes indicadores fiscais e previsões de crescimento económico do país dominaram as negociações com o FMI, que devem culminar no início da próxima semana, com a visita a Angola da diretora geral da instituição, Christine Lagarde.

Manuel Nunes Júnior, que falava aos jornalistas após o final da sessão de votação final global do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, referiu que as avaliações do montante do empréstimo foram feitas em conjunto, no âmbito das negociações que tiveram início em outubro, perspetivando-se para este mês a sua conclusão, com a visita da diretora-geral do FMI a Angola.