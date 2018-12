COP24

O sucesso da cimeira do clima das Nações Unidas (COP24) depende dos esforços de representantes de quase 200 países para "debulharem" um rascunho de 144 páginas que a presidência do encontro distribuiu na madrugada passada, procurando uma versão final consensual.

Entre os cerca de 23.000 delegados, antevê-se uma jornada de discussão longa para trabalhar todas as minudências que permitam pôr em prática o Acordo de Paris, concluído em 2015 para conter o aquecimento global.

Em cima das mesas negociais estão três questões chave: a ambição de cada nação, o financiamento para atingir as metas de diminuição de emissões de gases com efeito de estufa e a diferenciação do contributo que cada país deve dar.