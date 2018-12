Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, saudou o "mandato muito concreto" hoje dados em Bruxelas pelos líderes europeus ao presidente do Eurogrupo para que trabalhe numa proposta de uma capacidade orçamental própria para a convergência na zona euro.

Numa conferência de imprensa após uma Cimeira do Euro, António Costa indicou que o Conselho saudou os avanços alcançados no último Eurogrupo sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária, designadamente a nível de União Bancária e de reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade, mas sublinhou o mandato "com um prazo específico" dado a Mário Centeno para avançar na capacidade orçamental focada na convergência, uma matéria que "tem sido uma prioridade claramente afirmada por Portugal".

António Costa adiantou que o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, tem um "mandato muito concreto" para apresentar em junho de 2019 uma proposta de instrumentos orçamentais para a zona euro, para já focados na convergência.