Actualidade

A direção do Imaginarius - Festival Internacional de Arte de Rua de Santa Maria da Feira anunciou hoje que tem aberta até final do ano uma convocatória destinada a selecionar projetos artísticos para um circuito europeu de residências e festivais.

A iniciativa resulta da adesão do Imaginarius ao projeto de cooperação internacional "Roundabout Europe", que, tendo Santa Maria da Feira como "única cidade portuguesa parceira", envolve também o KoresponDance Festival da República Checa, o Out There do Reino Unido, o Passage Festival da Dinamarca e o Spoffin Festival da Holanda.

Para o vereador Gil Ferreira, que tutela o pelouro da Cultura e do Turismo na Câmara da Feira e nessa condição supervisiona o Imaginarius, esta "call to action" tem assim dois méritos: "Vem reforçar o posicionamento de Santa Maria da Feira no circuito internacional da criação artística para o espaço público e a posição do Imaginarius como um projeto de referência no contexto internacional".