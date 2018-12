Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, esclareceu hoje que a primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu aos parceiros europeus que reafirmassem que o 'backstop' da fronteira irlandesa é para ser acionado apenas em caso de segurança.

Em declarações aos jornalistas, no final do Conselho Europeu, o primeiro-ministro português, procurou contornar as questões relativas ao 'Brexit', começando por defender que a Theresa May seria a melhor pessoa para explicar quais as "garantias adicionais" que esperava ter obtido do encontro com os parceiros europeus.

"A única coisa que nos foi transmitido foi um pedido geral de uma declaração política que reafirmasse aquilo que é óbvio e já se sabe: o 'backstop' só existe precisamente para se usar em caso de segurança", disse, estimando que o mecanismo de salvaguarda previsto para evitar o regresso de uma fronteira na ilha da Irlanda é como "um contrato de seguros contra danos próprios".