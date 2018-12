Actualidade

Cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas na sequência de um acidente de viação, na quinta-feira, na província central de Sofala, centro de Moçambique, divulgou hoje a Polícia da República de Moçambique.

"Houve três mortes no local. Outros dois morreram a caminho do hospital", disse um agente policial no local do acidente, citado hoje no canal televisivo STV.

O acidente ocorreu quando um camião transportando contentores perdeu o controlo e embateu numa viatura ligeira que estava estacionada na berma da estrada, surpreendendo as vítimas que estavam paradas a poucos metros do carro.