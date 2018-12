Actualidade

O secretário-geral do PSD disse hoje que apoiará sanções que venham a ser incluídas no regulamento da bancada para falsas presenças de deputados, desde que exista uma separação entre o registo de acesso ao sistema e o de presenças.

No final de um almoço do International Club, em Lisboa, onde elegeu a credibilidade como a bandeira do PSD liderado por Rui Rio, José Silvano foi questionado se o seu envolvimento num caso de 'presenças-fantasma' não pode afetar essa imagem.

"Um homem honrado e credível como eu quer que instituições da justiça digam em concreto o que têm a dizer sobre o meu caso e não essas generalizações", respondeu.