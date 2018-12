Actualidade

O futebolista internacional português João Cancelo, defesa da Juventus, sofreu uma lesão no menisco e vai ser operado em breve, revelou hoje o treinador da heptacampeã italiana, Massimiliano Allegri.

"O [João] Cancelo não está convocado porque bloqueou o joelho durante esta manhã [no treino], lesionou-se no menisco interno e vai ser operado entre esta noite e amanhã [sábado]", revelou o técnico italiano, na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com o Torino, da 16.ª jornada da liga italiana.

O defesa português tem estado em destaque pela positiva esta época na Juventus, líder da Série A italiana, que contratou o jogador aos espanhóis do Valência por mais de 40 milhões de euros no último defeso.