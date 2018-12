Actualidade

O Presidente zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, exortou hoje os membros do seu partido, União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), a cumprirem as promessas eleitorais e "não serem dissuadidos" por pessoas "que fazem um barulho irritante".

"Devemos cumprir as promessas eleitorais do nosso manifesto", afirmou Mnangagwa, no discurso de abertura do congresso do partido, hoje, em Esigodini, referindo-se à votação que, este ano, o levou ao poder no Zimbabué.

O chefe de Estado e líder do partido no poder referiu que o ZANU-PF deve recrutar mais apoios para as próximas eleições em 2023, para aumentar a votação.