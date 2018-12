Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje positivo o acordo alcançado com os estivadores do porto de Setúbal, congratulando-se por aquela infraestrutura poder ser agora "plenamente" usada.

"O Governo manteve permanentemente contacto não só com a Autoeuropa mas como com todas as empresas afetadas [...]. É positivo ter-se chegado a um acordo para que Portugal possa usar plenamente aquela infraestrutura em Setúbal", estimou.

António Costa, que falava aos jornalistas no final do Conselho Europeu em Bruxelas, recordou que foram asseguradas à Autoeuropa "as condições necessárias para exportação" a partir do porto de Setúbal.