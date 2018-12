Actualidade

O PSD quer um consenso partidário para introduzir alterações à lei do financiamento dos partidos, como criar números fiscais para as várias candidaturas autárquicas, alterar o sistema de pagamento do IVA dos fornecedores e aumentar o controlo dos independentes.

Numa intervenção num almoço no International Club, em Lisboa, dedicada ao tema "Organização e funcionamento dos partidos políticos", o secretário-geral do PSD, José Silvano, anunciou que o partido pretende elaborar um projeto-lei com "quatro ou cinco alterações" ao diploma que regula o financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais.

O processo começou internamente depois de terem sido detetados casos de candidatos autárquicos pelo PSD que ultrapassaram largamente o orçamento previsto, sem autorização da sede nacional.