Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Doland Tusk, disse hoje em Bruxelas que os 27 Estados-membros concordaram na criação de um instrumento orçamental para a zona euro, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP).

"Os ministros das Finanças irão acelerar os trabalhos no sentido de adotar um instrumento orçamental que será adotado por todos os Estados-membros, em formato inclusivo, no contexto do QFP", disse Tusk, no final da cimeira da zona euro, que encerrou hoje dois dias de reunião dos líderes.

Nas conclusões da cimeira da zona euro, os líderes dos 27 concordaram que as características do instrumento orçamental serão definidas em junho de 2019, tendo, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pedido à Roménia, que assume a presidência rotativa da UE em 01 de janeiro, que mantenha o rápido ritmo de trabalhos da presidência austríaca, que agora termina.