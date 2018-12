Actualidade

O DSCH-Schostakovich Ensemble, liderado pelo pianista Filipe Pinto-Ribeiro, apresenta no sábado, em Paris, o seu mais recente álbum, a primeira gravação integral da Música de Câmara para Piano e Cordas de Dmitri Schostakovich.

O recital serve de mote à apresentação do duplo CD do DSCH - Schostakovich Ensemble, editado pela etiqueta Paraty, e que é apresentado em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, no próxima terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, Pinto-Ribeiro disse que os músicos, "de uma forma absolutamente natural", procuraram nesta gravação "uma grande espontaneidade na interpretação" das obras.