Actualidade

O Museu e Igreja da Misericórdia do Porto (MMIPO) está entre os museus europeus nomeados para o EMYA 2019 - Prémio de Museu Europeu do Ano, foi hoje anunciado pela instituição.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), João Neto, confirmou que o MMIPO, o museu, localizado no Porto, é o único museu português representado na lista de nomeados.

Criado pelo Conselho da Europa, o Fórum Europeu dos Museus atribui o Prémio Museu Europeu do Ano (European Museum of the Year Award ou EMYA, na sigla original) desde 1977, ano da sua fundação.