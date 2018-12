Actualidade

A banda desenhada "Sírio", do autor peruano Martin López Lam, é editada esta semana, e o autor estará a apresentá-la no sábado na feira de edição independente Raia, em Lisboa, revelou a editora Chili com Carne.

Editado originalmente em castelhano, em 2016, "Sírio" é um romance gráfico sobre um casal que passa o tempo, muma estância turística junto ao mar, contemplando as nuvens de dia e a escutar os cães à noite, até ao momento em um homem aparece morto na piscina.

Desenhado em tons de azul e amarelo, "Sirio" foi descrito pelo autor, numa entrevista à agência Efe em 2016, como um 'thriller' que se mistura com uma teoria filosófica sobre a vida e a morte, o amor e a apatia.