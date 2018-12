Actualidade

Sócios da empresa Selminho, imobiliária do presidente da Câmara do Porto e família, revelaram hoje em tribunal ter sabido "pelos jornais" que era municipal parte do terreno que compraram na Arrábida a um casal que o registou por usucapião.

"Penso que tive conhecimento quando saiu nos jornais. Tanto quanto sei, a Câmara do Porto nunca contactou a Selminho para esclarecer esta situação", afirmou Tomás Moreira, sócio da empresa e irmão do presidente da Câmara, referindo-se a 2017, quando foi divulgado que um técnico superior da autarquia concluiu ser municipal uma parcela de 1.661 dos 2.260 metros quadrados apresentados pela Selminho para construção na escarpa.

Luís Miguel Moreira, outro dos sócios e irmão do presidente da autarquia portuense, afirmou ter ficado "incrédulo" com a notícia, sobretudo por surgir "mais de 14 ou 15 anos depois de tantas reuniões e diligências com a Câmara" relativamente à "edificabilidade" do terreno.