Acidente/Borba

A Infraestruturas de Portugal implementou circulação alternada do trânsito em dois locais da EN254 e numa zona da EN255, no concelho de Vila Viçosa (Évora), próximo de pedreiras, devido a inspeções no terreno.

"A Infraestruturas de Portugal está a efetuar um conjunto de inspeções no terreno em dois locais junto à Estrada Nacional 254 (EN254) e num outro ponto da EN255", revelou hoje a empresa à agência Lusa, explicando que estes troços estão sob sua jurisdição.

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), estas "análises mais aprofundadas" visam "confirmar as condições" das plataformas rodoviárias.