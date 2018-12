Actualidade

Funchal, Madeira, 14 dez - O Orçamento da Madeira para 2019, no valor de 1.928 milhões de euros, e o Plano de Investimentos, de 680 milhões de euros, foram hoje aprovados na Assembleia Legislativa em votação final global.

Os diplomas foram aprovados com os votos favoráveis da maioria do PSD e a abstenção do CDS-PP.

Os restantes partidos da oposição (PS, JPP, BE, PCP, PTP e deputado independente) votaram contra.