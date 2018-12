Actualidade

O futebolista do Benfica Rafa sofreu uma rotura muscular na coxa esquerda no encontro frente ao AEK, da sexta e última jornada do grupo E da Liga dos Campeões, informou hoje o clube da Luz.

Em nota sucinta emitida no site oficial, as 'águias' esclarecem a situação clínica do extremo internacional português, que, na quarta-feira, na partida com os gregos, teve de abandonar o relvado aos 35 minutos, sendo substituído por Zivkovic.

Apesar de o Benfica não adiantar o tempo de paragem, o jogador deverá enfrentar algumas semanas de ausência, falhando, desde logo, a partida com o Marítimo, marcada para domingo.