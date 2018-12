Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que é inoportuno alterar neste momento a composição do Conselho Superior do Ministério Público e salientou que, embora isso não exija revisão constitucional, exige a sua promulgação.

"A mera alteração da composição não exige revisão constitucional, exige que o Presidente promulgue. E ficou patente eu ter considerado inoportuna essa questão neste momento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma iniciativa sobre a Europa, na Sociedade de Geografia de Lisboa.

O chefe de Estado abordou este tema depois de questionado pelos jornalistas sobre o comunicado divulgado hoje pelo grupo parlamentar do PS no qual os socialistas consideram que importa "lembrar que a definição da composição do Conselho Superior do Ministério Público é matéria de lei ordinária", não dependendo "de qualquer necessidade de revisão constitucional".