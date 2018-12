Actualidade

O Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, vai abrir o ano de 2019 com a reposição de "Otelo", de William Shakespeare, encenado por Nuno Carinhas, anunciou hoje aquela instituição.

Os primeiros três meses do próximo ano contam, ainda, com outra reposição de outra peça que esteve em cena numa sala do TNSJ, em 2018: "Ter Razão", uma cocriação do Ensemble com a Palmilha Dentada, que vai voltar ao palco do Teatro Carlos Alberto, entre 07 e 17 de março.

Nuno Carinhas, a quem o presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado, agradece na mensagem de abertura do caderno da programação, volta assim, de 05 e 20 de janeiro, ao palco do São João, no primeiro mês após deixar o cargo de diretor artístico da instituição, com a sua segunda encenação de Shakespeare.