O eurodeputado comunista João Ferreira considerou hoje "inaceitável para Portugal" a atual proposta de quadro financeiro plurianual da União Europeia (UE) 2021-27 e exigiu que o Governo português seja resoluto quanto ao 'Brexit', salvaguardando interesses nacionais.

"As contradições evidenciadas no Conselho Europeu [entre quinta-feira e hoje, em Bruxelas] - que determinaram o adiamento da sua aprovação [do quadro financeiro plurianual 2021-2027] para o outono de 2019 - não põem, contudo, em causa o objetivo da redução de verbas apontadas à 'coesão económica e social', designadamente dos fundos estruturais e do financiamento da Política Agrícola Comum, o que, nos moldes propostos, irá prejudicar, sobretudo, países como Portugal", disse.

O primeiro-ministro, António Costa, admitira horas antes, em Bruxelas, estar "preocupado" por o calendário definido para as negociações sobre o próximo quadro financeiro plurianual prever acordo só depois das eleições europeias de 26 maio de 2019.