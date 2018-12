Actualidade

A empresa rodoviária Carris vai abrir um "inquérito minucioso" para apurar quais as razões que levaram ao descarrilamento de um elétrico na zona da Lapa, em Lisboa, e que provocou 28 feridos ligeiros.

"Em relação à Carris o que estamos fazer neste momento, e já foi pedido, é fazer um inquérito minucioso para perceber quais as razões principais que levaram a este acidente", disse o presidente da empresa durante o balanço operacional feito no local do acidente.

Falando aos jornalistas, Tiago Farias afirmou que "a Carris lamenta profundamente o que aconteceu" e destacou que "a preocupação inicial foram as pessoas e todo o seu acompanhamento".