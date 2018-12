COP24

A próxima cimeira do clima das Nações Unidas vai realizar-se no Chile no fim de 2019, decidiram hoje os países presentes na cimeira que ainda decorre na Polónia.

O Brasil, que foi candidato à realização da COP25 até ao mês passado, retirou-se e justificou a decisão com "os atuais constrangimentos fiscais e orçamentais que se deverão manter no futuro próximo".

A Costa Rica, que também foi um dos possíveis anfitriões da cimeira do ano que vem, será palco de uma reunião ministerial preparatória.