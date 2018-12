Actualidade

O novo secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) defendeu hoje que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) deve fazer parcerias com organizações internacionais para garantir verbas para permitam a projeção global do português.

A cultura, em particular a projeção da língua portuguesa, é uma das três grandes prioridades definidas pelo novo secretário executivo da organização, Francisco Ribeiro Telles, que hoje toma posse em Lisboa, só assumindo, no entanto, funções no próximo dia 1 de janeiro.

As outras duas prioridades do diplomata são a mobilidade no espaço CPLP e a política dos oceanos, disse o até agora diplomata português, em entrevista à agência Lusa.