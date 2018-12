Actualidade

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, assegurou hoje que, caso a equipa vença esta época a I Liga de futebol, virá aos Açores festejar com os adeptos do clube da ilha de São Miguel.

"Vou-vos fazer uma promessa (...): se o FC Porto for campeão virei convosco festejar", disse Pinto da Costa, falando perante centenas de portistas açorianos no final de um jantar promovido na noite de sexta-feira pela Casa do FC Porto de São Miguel.

Antecipando o jogo com o Santa Clara, o presidente do clube nortenho garantiu que o FC Porto "está num bom momento em termos desportivos, de união".