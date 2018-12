Actualidade

Pelo menos seis policias foram mortos, na sexta-feira, na sequência de um ataque com uma bomba contra um veículo policial perto da fronteira com o Irão, no oeste do Paquistão, disseram as autoridades paquistanesas.

"Os Terroristas atacaram um veículo das forças de segurança com um dispositivo explosivo improvisado (IED)", informou o escritório de comunicação do Exército paquistanês (ISPR, na sigla em inglês) em comunicado.

Após a explosão, houve um tiroteio entre as forças de segurança e os insurgentes, no qual quatro insurgentes foram mortos no distrito de Turbat, perto da fronteira com o Irão, na província de Baluchistão.