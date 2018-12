Actualidade

A iniciativa "A Palavra do Ano" contabilizou, até à atualidade, "mais de 140.000 votos validados", estando a liderar as preferências as palavras "professor", "enfermeiro" e "toupeira", adiantou fonte da Porto Editora.

Paulo Rebelo Gonçalves, da Porto Editora (PE), que promove esta iniciativa há dez anos, sublinhou "a grande afluência de votos" e advertiu que a organização "está atenta às tentativas de ataques piratas, que são identificados e repelidos".

"A Palavra do Ano" de 2018 será conhecida no dia 05 de janeiro, pelas 17:00, numa cerimónia na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, aberta à população, e que contará "com a presença de várias personalidades de diferentes quadrantes da sociedade".