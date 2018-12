Actualidade

Os centros de saúde e os municípios de cinco concelhos do norte do distrito de Lisboa estão a implementar academias para cidadãos que, por indicação médica, necessitam de praticar desporto e reduzir o risco de doenças.

O programa, considerado inovador no país, procura "responder à necessidade de reabilitar e aumentar a mobilidade e autonomia das pessoas", promovendo a saúde e prevenindo o risco de doenças, explicou à agência Lusa António Martins, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul, ao qual pertencem os centros de saúde do Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

A primeira Academia da Mobilidade arrancou em 2017 na Lourinhã, estendendo-se depois ao Sobral de Monte Agraço.