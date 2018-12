Actualidade

O português António Félix da Costa, ao volante de um BMW, venceu hoje a corrida inaugural do Campeonato do Mundo de Fórmula E de 2018/19, realizada na Arábia Saudita, após um emocionante braço-de-ferro com o francês Jean-Éric Vergne.

Félix da Costa, que partiu da 'pole position' no circuito citadino em Diriyah, cidade próxima da capital Riade, terminou a corrida com 462 milésimos de vantagem sobre Vergne, que defende o título conquistado na temporada passada, e 4,033 sobre o belga Jérôme d'Ambrosio, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O piloto português liderou durante a fase inicial da prova, até ser ultrapassado por Vergne, e, posteriormente, pelo alemão André Lotterer, mas o duo da frente foi penalizado com uma passagem pelas 'boxes', deixando Félix da Costa na liderança, com uma vantagem confortável sobre d'Ambrosio.