Actualidade

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, disse hoje esperar um Nacional "bem organizado" no jogo da 13ª jornada da I Liga de futebol, em que o holandês persegue a sexta vitória em outros tantos jogos à frente dos 'leões'.

"Espero do Nacional o mesmo que de todas as equipas que vi em Portugal: bem organizadas, os treinadores portugueses são muito bons a organizar as equipas. Fizeram bastantes pontos no início da época, jogam bom futebol e não espero apenas que defendam. Penso que vão tentar jogar futebol e teremos de fazer também um jogo muito organizado para ganhar", declarou.

Questionado sobre uma possível repetição diante da equipa madeirense das grandes dificuldades sentidas pelo Sporting na primeira parte do desafio com o Desportivo das Aves, Marcel Keizer relativizou e vincou o respeito e a ambição da sua formação para a partida deste domingo.