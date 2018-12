Actualidade

O treinador do Nacional, Costinha, prometeu hoje levar a Alvalade uma equipa "com ambição, sem autocarro e sem ser saco de batatas", no jogo de domingo com o Sporting, da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

Em Alvalade, o técnico da equipa madeirense sabe que irá encontrar um adversário forte e motivado, mas garantiu que existe ambição suficiente para que o Nacional consiga conquistar pontos fora de casa.

"Agrada-me ver jogar bom futebol e se calhar, as equipas pequenas são vistas como saco de batatas quando jogam com os grandes. Até poderemos levar pancada, mas seremos sempre nós próprios, fazendo o nosso jogo e dando boa imagem do nosso valor. No nosso futebol, quando o treinador de uma equipa pequena, diz que quer vencer um grande, é apelidado de lírico, se diz que vai jogar defensivamente dizem que leva um 'autocarro'", disse Costinha em conferência de imprensa.