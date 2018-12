Actualidade

O secretário do Interior norte-americano, Ryan Zinke, vai deixar o cargo no final do ano, anunciou hoje o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O secretário do Interior Ryan Zinke vai abandonar a administração no final deste ano, depois de ter [exercido] por um período de quase dois anos", disse Donald Trump, numa publicação na rede social Twitter.

De acordo com o Presidente norte-americano, Ryan Zinke "conseguiu muito" durante o seu mandato.