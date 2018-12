Actualidade

O Moreirense ascendeu hoje, provisoriamente, ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, em encontro da 13.ª jornada.

Loum, aos 60 minutos, e João Aurélio, aos 75, apontaram os tentos do 'onze' de Ivo Vieira, enquanto Niltinho marcou, aos 77, o golo dos locais, que falharam um penálti, aos 22, por Bressan, na estreia do treinador Tiago Fernandes.

O conjunto de Moreira de Cónegos, derrotado nas duas últimas rondas, passou a somar 19 pontos, enquanto os flavienses, que sofreram o sétimo desaire consecutivo, após o 2-2 com o Benfica, à sexta ronda, mantiveram-se com sete, no último lugar.