Actualidade

Menos manifestantes, menos danos e menos detidos é o balanço da quinto protesto dos coletes amarelos em Paris, mas a rejeição das medidas apresentadas por Macron continua e quem saiu à rua mostra-se cada vez mais politizado.

"Mesmo se, durante o período festivo do Natal e do Ano Novo, o movimento recuar um pouco em termos de presença aqui em Paris, penso que o desespero que eles exprimiram vai durar porque é profundo. É um descontentamento que dura há muito e não vai parar por aqui", disse Danielle, reformada e membro da CGT - uma das mais importantes centrais sindicais em França - à Agência Lusa.

Na praça da Opera, à hora de almoço, Danielle discutia animadamente com duas coletes amarelos, Marie e Eugenie, vinda dos arredores de Paris. "Os coletes amarelos são um movimento cidadão, veio do povo", avança Marie. "Nós tivemos discussões nas nossas estruturas e quando percebemos que as reivindicações são as mesmas, decidimos convergir. Se bem que é verdade que trazemos algum atraso", admitiu Danielle.