Actualidade

Milhares de manifestantes desfilaram hoje em Roma, Itália, para protestar contra o que consideram uma política mais restritiva no acolhimento de imigrantes imposta pelo governo italiano.

A palavra de ordem do desfile, no qual participaram várias pessoas vestidas com coletes amarelos, era "Get up, Stand up, Stand up for your rights", [Levanta-te e defende os teus direitos, numa tradução livre] inspirado no título da célebre canção de Bob Marley.

"Começamos, nos últimos dois anos, a criminalizar aqueles que salvaram milhares de vidas no mar", as organizações humanitárias com os seus barcos próximos da costa libanesa "para chegarmos ao encerramento dos portos aos navios cheios de náufragos", denunciou o coletivo "Projeto Direitos", que reúne juristas e associações de defesa dos direitos humanos.