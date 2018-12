Actualidade

O ainda selecionador português de hóquei em patins, Luís Sénica, foi hoje eleito presidente da direção da Federação Patinagem de Portugal (FPP), em ato eleitoral que se realizou no Porto.

A Lista A foi a única que apresentou candidatura para todos os Órgãos Sociais da FPP, já que a Lista B, liderada por Rui Mateus, apenas foi a votos para o Conselho Fiscal e Conselho de Disciplina.

Luís Sénica, que vai deixar o cargo de selecionador nacional, esclareceu que no início do ano começará a ser traçado o perfil do seu sucessor.