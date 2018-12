Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que vai passar o dia de Natal junto das crianças com cancro internadas no Hospital de São João, no Porto.

Desta forma, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu ao pedido que o presidente da Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, João Bragança, lhe fez em Coimbra para que interceda a fim de as crianças com cancro acolhidas na ala pediátrica daquele hospital não passem o Natal em "contentores indignos".

Ao intervir na festa de Natal da Acreditar, realizada no auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, João Bragança disse que essa seria "a melhor prenda de Natal" para aqueles doentes.