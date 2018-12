Actualidade

A Federação Nacional dos Professores (FENPROF) aprovou hoje, em reunião de conselho nacional, em Lisboa, um caderno de reivindicações prioritárias acompanhado de um conjunto de ações de luta que prevê greves, manifestações e recurso à justiça.

Depois de, durante uma reunião, no início de dezembro, terem falhado uma vez mais as negociações com o Governo para a contagem do tempo de serviço congelado, a recuperação na totalidade dos 9 anos, 4 meses e 2 dias da carreira dos professores que estiveram congelados surge à cabeça das reivindicações do caderno aprovado hoje e que prevê medidas para todos os setores de ensino, acompanhadas de formas de luta a promover até ao final do ano letivo.

A primeira ação de luta foi agendada para 20 de dezembro, com a realização de uma concentração de dirigentes, delegados e ativistas sindicais, junto à Presidência do Conselho de Ministros, para contestar o que consideram a "intransigência do Governo" que, segundo a FENPROF, "continua a querer apagar 6,5 anos de tempo de serviço, o que contraria a Lei do Orçamento do Estado de 2018".