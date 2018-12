Actualidade

A programação do Teatro Virgínia, em Torres Novas, para o primeiro trimestre de 2019 abre a 11 e 12 de janeiro, com dois concertos de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, "já praticamente esgotados", numa temporada com música, teatro, dança.

Apresentada hoje à noite no Teatro Virgínia, a programação dos primeiros três meses de 2019 para este espaço cultural do concelho torrejano (distrito de Santarém) inclui teatro, dança, comédia, com iniciativas também para o público infantil e espaço para apresentação de projetos locais.

Na música, depois da atuação de Pedro Abrunhosa, em janeiro, seguem-se as apresentações de Paulo de Carvalho, a 09 de fevereiro, com a sua 'tour' "Informal", e de Aurea, no mês seguinte (09 de março), com a apresentação da "Confessions Tour".