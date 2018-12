Actualidade

Um helicóptero ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com quatro pessoas a bordo, "desapareceu" hoje na zona de Valongo, distrito do Porto, disse à Lusa fonte oficial da instituição.

Segundo fonte do INEM, apenas se sabe que "desapareceu um helicóptero na zona de Valongo", um concelho próximo do Porto, estando a bordo "um enfermeiro, um médico, o comandante e o piloto", todos "ao serviço" da instituição.

Fonte do INEM não soube precisar a que horas o helicóptero desapareceu.