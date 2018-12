Actualidade

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou hoje que, se não for Presidente da República, a partir de 2021, vai continuar, "como cidadão", a trabalhar para cumprir as metas da estratégia nacional de integração de pessoas sem-abrigo.

"Posso ser ou não [PR em 2021, ano de eleições presidenciais]. Mas, se não for PR, continuarei como cidadão a trabalhar nisso", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas antes de participar na ceia de Natal organizada pela Associação Amor Perfeito para cerca de 120 famílias carenciadas e sem-abrigo, realizada no Instituto do Terço, no Porto.

Segundo o PR, "a meta [de 2023] mantém-se [para a integração de sem-abrigo]" e "é um objetivo nacional", pelo que "quem quer que seja Governo a partir do ano que vem [ano de eleições legislativas], e quem quer que seja PR a partir de 2021 [ano de eleições presidenciais], tem de prosseguir esse objetivo".