O FC Porto reforçou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Santa Clara, depois de ter estado a perder, em encontro da 13.ª jornada da prova.

O ex-portista Zé Manuel adiantou os açorianos, aos 38 minutos, mas os 'dragões', que somaram o sexto triunfo consecutivo no campeonato e 13.º em todas as provas, responderam por intermédio do brasileiro Soares, aos 45+1, e do maliano Marega, aos 56.

Na classificação, o 'onze' de Sérgio Conceição voltou a contar mais três pontos do que o Sporting de Braga (4-0 ao Feirense, na sexta-feira) e passou a somar, provisoriamente, mais cinco do que o Sporting e sete em relação ao Benfica.