Actualidade

O helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) envolvido nas buscas da aeronave de emergência médica que desapareceu este sábado em Valongo abandonou as operações devido às condições meteorológicas "muito más", disse fonte oficial.

Em declarações à Lusa, o tenente-coronel Manuel Costa, porta-voz da FAP, referiu que o helicóptero EH-101 Merlin, que saiu da base do Montijo pelas 21:45 de sábado, chegou a estar no local onde decorrem as buscas, próximo da aldeia de Couce, em Valongo, mas teve de abandonar o local, já que as condições atmosféricas não permitiam a continuação das operações.

O aparelho da FAP estava, cerca das 00:00 de domingo, no Porto, aguardando a melhoria das condições meteorológicas, que é esperada para entre as 01:00 e as 02:00 de hoje.