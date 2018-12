Actualidade

As buscas para encontrar o helicóptero do INEM desaparecido no sábado em Valongo estão circunscritas a uma área menor, tendo as autoridades identificado uma "possível zona de toque da aeronave no solo", informou hoje a Proteção Civil.

Num 'briefing' realizado cerca da 01:00 de domingo na aldeia de Couce, no concelho de Valongo (distrito do Porto), e transmitido pelas televisões, o comandante operacional distrital, Carlos Alves, afirmou que as buscas prosseguem com 203 pessoas envolvidas na operação, 134 das quais são operacionais da Proteção Civil, apoiados por 35 veículos.

"Temos toda a zona setorizada. [...] Vamos confinar as buscas a uma zona mais curta, devido a uma informação que nos chegou de que eventualmente haveria uma possível zona de toque da aeronave no solo", afirmou.